В Магнитогорске у школы №6 лежал окровавленный труп

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Информация об этом появилась в социальный сетях, где пользователи строили свои версии произошедшего ЧП. Инцидент зафиксирован около дома №88 на проспекте Карла Маркса.

Как проинформировали сотрудники полиции в Магнитогорске, на проспекте Карла Маркса 68-летнем уместному жителю стало плохо, в результате наступила смерть до приезда бригады скорой помощи. Причины смерти будут установлены посредствам специальной экспертизы.

В социальных сетях горожане спешно сообщали, что у школы №6 в луже крови лежал труп. Пользователи стали строить различные версии происшествия, начиная от ДТП, заканчивая смертельной болезнью. Отмечается, что погибший лежал перед автомобилем с открытой дверью со стороны водителя. На место ЧП в оперативном порядке были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.