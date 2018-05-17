В Бурятии в детсаду нашли крупу неизвестного происхождения

Сегодня, 09:23

Об этом сообщают сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Продукцию утилизируют, так как она может быть опасна для здоровья воспитанников.

Представители Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели проверку Нуртинского детского сада «Хараасгай» в Закаменском районе. Было установлено, что руководство учреждения произвело закупку крупы, не имеющей маркировки и документов. Отсутствие таких важных моментов ставит под сомнение качество и безопасность продукции.

Специалисты приняли решение открыть административное производство, в рамках которого детский сад «Хараасгай» получил официальное предписание об утилизации крупы неизвестного происхождения. Отмечается, что также были выявлены нарушения в хранении продуктов переработки зерна, проверки продолжаются.