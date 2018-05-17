МЧС Удмуртии: В Пугачево перестали взрываться снаряды

Сегодня, 08:46

Как рассказали представители пресс-службы республиканского ведомства, сейчас авиация продолжает проливку территории возле бывшего военного арсенала. Известно, что за сутки вертолёт Ми-8 и самолёт Бе-200 сбросили на участок с пожаром больше 53 тонн воды.

Информацию об этом рассказали в представители пресс-службы ГУ МЧС Удмуртии. В сообщении указывается, что в селе Пугачево уже перестали взрываться снаряды.

Представители пресс-службы Малопургинского района уточнили, что сейчас проехать на территорию военного городка нельзя – запрещено. Кроме того, была остановлена учёба детей в местном детском саду и школе в Пугачево. Всего были эвакуированы больше 2 тысяч местных жителей.

В республиканском МЧС РФ добавили, что сегодня, 17 мая, возобновили работу авиации по тушению пожара на военном полигоне в Пугачево. В 07:10 по московскому времени самолёт и вертолёт начали тушить очаги возгорания. Проблему составлял туман и сильный дым. В итоге авиация сбросила больше 53 тонн воды. Общая площадь возгорания – 300 гектаров.