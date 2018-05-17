В Волгограде мать купила детское пюре с куском плесени «в подарок»

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Соответствующую фотографию она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи были шокированы увиденным и охотно комментировали ситуацию.

По словам матери, в одном из магазинов Волгограда она купила детское пюре известного производителя для своего малыша. По приходу домой и при распаковке продукта женщину насторожила почерневшая крышечка упаковки. В результате в пюре оказался большой кусок плесени в качестве неприятного «подарка».

Своей проблемой жительница Волгограда решила поделиться с пользователями сети. Некоторые комментировали фотографию в шутливом тоне, другие смогли описать процесс, как плесень оказалась в пюре. Один из пользователей посоветовал всем родителям изначально самим пробовать детский продукт, а потом отдавать его малышу, чтобы избежать неприятных последствий со здоровьем.