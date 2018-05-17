В Белгороде загорелось офисное здание

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Пожар начался в среду вечером. Пламя охватило крышу здания, в котором арендуют помещение офисы местной радиостудии, строительной компании и охранной фирмы. Очаг возгорания был локализован в течение двух часов. Жертв и пострадавших не было.

Как сообщают очевидцы, в Белгороде на улице Лермонтова прохожие заметили клубы черного дыма, поднимавшиеся с крыши здания. Неравнодушные граждане немедленно предупредили охрану офисного центра, а та вызвала пожарных. Спасатели, приехавшие на место происшествия, помогли охранникам завершить эвакуацию людей и приступили к тушению огня.

Три пожарных расчета в течение двух часов боролись с пламенем. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Специальная техническая комиссия выясняет причину возгорания. Нанесен материальный ущерб в виде наполовину сгоревшей кровли. Как пишут белгородцы в социальных сетях, «Радио Radio», студия которого находится в здании, сегодня с утра возобновила вещание.