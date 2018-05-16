В больнице Новороссийска от перитонита скончалась маленькая девочка

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Следователи начали проверку медицинских документов для выяснения причин смерти пациентки. Возбуждено уголовное дело.

15 мая в детскую хирургию одной из больниц Новороссийска положили маленькую пациентку с ограниченными возможностями. Ребенка прооперировали, однако уже 16-го числа девочка умерла от гнойного перитонита.

По информации следствия, в данный момент изымаются медицинские карты и прочие документы, назначена дата судебно-медицинской экспертизы, выясняются данные о том, насколько оперативно действовали медицинские работники, и правильно ли было назначено лечение. Возбуждено уголовное дело «О причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Напомним, что в реанимации городской больницы Новороссийска, в марте прошлого года, скончалась девочка 8 лет. Девочка страдала от острого лимфобластного лейкоза, после лечения пошла ремиссия, но, вскоре, девочка скончалась из-за нарушений в действиях медицинских работников.