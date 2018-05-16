В Тольятти девушка продала несуществующего енота за 6 тысяч рублей

Сегодня, 20:05

Об этом информируют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. Открыто уголовное производство по статье «мошенничество», жертвой стала жительница Подстепки.

По предварительным данным, 20-летняя жительница Подстепки решила приобрести енота и нашла соответствующее объявление на «Авито». Его опубликовала 19-летняя жительница Тольятти, которая обещала отдать с питомцем игрушки, вольер с лежаком, два пледа и миски. Покупатель перевела на карту сумму в 6 тысяч рублей, после чего продавец не вышла на связь.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Оказывается, девушка из Тольятти продала несуществующего енота, в чем сама призналась при допросе. Сумму она потратила на личные нужды. В рамках уголовного дела за подобное правонарушение предполагается наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, ведутся проверки.