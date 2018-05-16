В Кирове школьники бросались камнями в посетителей детской поликлиники

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Школьники Кирова выбрали странное занятие для досуга. Они бросались камнями с балкона жилого дома в посетителей детской поликлиники на улице Волкова, как сообщает VladTime.

Ролик, демонстрирующий это, появился во «Вконтакте». Поликлиника занимает часть жилого дома, и крыльцо хорошо заметно с балкона. Пользователи Сети задались вопросом, обращают ли вообще внимание родители на таких детей. Некоторые заявили, что за такие проступки школьников следует сурово наказать, например, с применением крапивы.

Были, впрочем, и те, кто встал на защиту родителей хулиганов, отметив, что сейчас дети меньше боятся взрослых, потому что порка и прочие методы запрещены, и за них можно даже ответить по закону. Несколько интернет-пользователей заявили, что за такое поведение школьников и к людям причислять не следует.