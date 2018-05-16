Члена совета "Единой России" нашли мертвым

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В центре Москвы найден труп члена совета "Единой России" Юрия Котлера. Пока что ничего неизвестно об истинных обстоятельствах случившегося.

Тело Юрия нашли в квартире дома, который находится на Большой Никитской улице в центре Москвы. По предварительным данным, мужчина трое суток не появлялся на связи, и его уже даже начали искать.

Тревогу подняла жена Котлера (она живёт во Франции). Несколько дней Юрий не выходил на связь. У водителя были ключи от квартиры и он решил проверить, всё ли в порядке, но дверь была закрыта изнутри. Тогда водитель вызвал полицию и спасателей, чтобы вскрыть замок. Там и нашли тело политика. Сейчас по факту трагической смерти ведутся проверки.