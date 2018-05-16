В Тверской области умер ребенок, выпивший уксусную эссенцию

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Трагедия произошла во вторник вечером в доме, где двухлетний мальчик находился на попечении отца, пока мать была на работе. В настоящее время следственные органы проводят тщательную проверку всех обстоятельств и причин инцидента.

Как сообщают в коммуникационном подразделении областного следственного управления, ребенок был привезен в больницу поселка Нелидово с явными признаками ожога дыхательных путей и пищевода. По словам отца, мальчик случайно выпил уксусную эссенцию. Несмотря на предпринятые экстренные реанимационные меры, мальчик скончался, не приходя в сознание. Медики сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Следователи расследуют обстоятельства инцидента. Опрашиваются соседи и родственники семьи, в которой воспитывался мальчик. Также опрашиваются сотрудники органов опеки. На данный момент официальные выводы не предоставлены.

Предстоит тщательная судебно-медицинская экспертиза. С места происшествия изъята бутылка с содержимым, которое по словам отца, выпил ребенок.