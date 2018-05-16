В Ростове в парке Чуковского разгуливал волк

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Дикие звери всё чаще заглядывают к людям. Раньше это происходило, в основном, зимой, когда был явный недостаток пищи. Теперь животные «заглядывают в гости» к человеку и в сезоны, когда им вполне достаточно питания в ареале обитания.

Очередной случай произошёл в Ростове. Этот город «посетил» дикий волк. Сначала его заметили в парке Чуковского, где он разгуливал, никого не боясь. Затем очевидцы написали в Сети, что видели серого хищника и на улице Нариманова.

Удивительно, что волк разгуливал в Ростове, никого не боясь, в дневное время суток. В Сети уже опубликовано видео этого события. Согласно нему, лесной хищник сначала решил «познакомиться» с иномаркой. После этого, он не стал бояться людей и даже приблизился к ним, когда те захотели его чем-то угостить.

В Ростове посетители Сети уже усомнились, что это был волк. Одни говорят, что это обычная крупная дворняга, похожая на волка. Другие предполагают, что ролик был снят вовсе не в парке Чуковского.

Однако, есть и другие. Они поделились мнением, что Красная Шапочка (или её бабушка) проживает именно в Ростове. И герой сказки решил их проведать.

Как бы то ни было, видео стало достаточно популярным и набрало большое количество просмотров.