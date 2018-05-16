В Ингушетии было совершено покушение на прокурора

Сегодня, 18:10

В г. Сунжа в дом прокурора была заброшена граната. Васильченко Андрей Владимирович не пострадал, однако, его охранник попал в больницу.

В 6:30 утра, сегодня, стало известно о факте покушения на сотрудника прокуратуры, который ведет нашумевшее дело 6 сотрудников полиции, обвиняемых в пытках задержанных, с целью получения информации о преступлениях, а также убийстве. Есть подозрения, что именно это дело стало причиной покушения.

По предварительным данным известно, что прокурор цел, невредим и находится в безопасности. Однако его охранника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой.

На месте преступления были обнаружены осколки металла и кольцо от гранаты.

В сторону неизвестного, покусившегося на жизнь прокурора, возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь прокурора», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК Республики Ингушетия. Рассматривается вариант пожизненного заключения.