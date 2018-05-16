В Сыктывкаре женщина пыталась загрызть медиков

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В Сыктывкаре 46-летняя женщина, вызвавшая скорую помощь, покусала водителя и исцарапала фельдшира. Об этом сообщил зам. главного врача скорой помощи Лев Волков.

Как сообщил Волков, утром в 3:17 в отделение скорой помощи поступил вызов от 46-летней женщины, которая попросила медиков подъехать к кинотеатру "Октябрь". Бригада №25 за пять минут доехала к пункту назначения и прождала "пациентку" около 15 минут, потому что та была в состояние алкогольного опьянения и не хотел выходить из здания.

Дождавшись женщину, медики предложили ей зайти в салон кареты. Прокричав на улице что-то невнятное, она зашла в машину и потребовала срочно отвезти ее в больницу. На предложение врачей осмотреть ссадины, которые женщина, судя по ее словам, получила поскользнувшись на полу, последовал отказ.

С каждой минутой обстановка в салоне скорой накалялась и вскоре пьяная женщина "сорвалась с цепи" и набросилась на фельдшера, расцарапав ему руку. На помощь кинулся водитель, которого сумасшедшая укусила за плечо. При этом невменяема пациентка снимала все происходящее на видео.

В ситуацию вмешались сотрудники полиции, оттащив агрессивную женщину от медработников и доставив ее в отделение полиции №1 УМВД РФ.

По факту получения травм на рабочем месте службой охраны труда ГБУЗ РК "СССМП" проведена проверка.