ФСБ предотвратила теракты в Москве и Петербурге накануне ЧМ

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В ходе массовых задержаний спецслужбы остановили десять боевиков, намеревавшихся запугать болельщиков чемпионата.

ФСБ РФ задержали 10 подозреваемых в разработке и организации резонансных диверсионно-террористических мероприятий в Санкт-Петербурге и Москве.

Террористы планировали массовые акции накануне Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году впервые пройдет в России. Среди задержанных - выходцы из Центрально-Азиатского региона.

В ходе обыска их жилища, правоохранители изъяли 4 самодельных мощных взрывных прибора, пистолеты-пулеметы, боевые гранаты, детонаторы автоматическое оружие, и другие предметы для поражения людей. Мигранты намеревались сорвать визит болельщиков на Кубок FIFA.

Крупные теракты боевики планировали организовать в местах с массовым скоплением людей.