Власти Коми отправят спасателей достать затонувший вездеход

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По распоряжению главы Коми Сергея Гапликова в Печорский район направлен вертолет с отрядом водолазов. Спасатели вытянут затонувший вездеход в котором погибли 7 человек.

Сегодня вечером из аэропорта Ухты отправится вертолет с 6 спасателями-водолазами, которые займутся извлечением вездехода из воды.

Трагедия случилась 16 мая утром неподалеку от населенного пункта Кожва. Сообщалось, что водитель переоценил толщину льда на притоке Печоры и вездеход провалился под воду.

Недавно выяснили, что транспорт принадлежал российской нефтяной компании "Лукойл". В ДТП выжили только двое. Сейчас тела всех погибших достали из вездехода. Оказывается, что в машине должен был находиться лишь один человек, а все остальные просто оказались попутчиками.