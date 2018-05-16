В Удмуртии возле Пугачево гремят взрывы

Сегодня, 14:53

Всё началось с горения травы в районе населенного пункта Пугачёво. Через некоторые время жители услышали взрывы. Сейчас людей из посёлка и ближайших сел эвакуируют. В планах даже перекрыть федеральную трассу.

Свидетели случившегося сообщают о том, что наблюдают черные клубы дыма и слышат страшные взрывы около поселка Пугачево, Малопургинского района Удмуртии. По предварительным данным, на закрытой территории горит трава. Спасательные службы уже сообщили, что людей возле огня нет, сейчас на месте работают МЧС.

Жители близлежащих поселков экстренно стали собирать свои вещи и уезжать в сторону Ижевска.