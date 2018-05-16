Ульяновские медики спасли парня после передозировки инсулином

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Специалисты областного центра, который в Ульяновске занимается специализированными видами медицинской помощи смогли спасти пациента, попавшего к ним с передозировкой инсулином. Мужчина поступил в больницу в бессознательном состоянии.

В апреле текущего года ульяновским медикам пришлось спасать тяжелого пациента. Известно, что молодой человек попал в медицинское учреждение в бессознательном состоянии, а после проведения всех необходимых анализов удалось установить, что в его крови количество инсулина превышено в несколько раз.

Врачи токсикологического отделения поместили больного в палату интенсивной терапии, где занялись стабилизацией уровня глюкозы в крови и поддержанием деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. После грамотно проведенной терапии молодой человек пришел в сознание уже на следующий день, а уже через неделю он смог пройти полный курс восстановительного лечения и выписаться из больницы.

Медики сообщили, что согласно статистике смертность в подобных случаях наступает в 80-100% случаев из-за неправильного лечения, которое приводит к отеку мозга и поражению центральной нервной системы. В Ульяновске в текущем году такой случай случился впервые.