Погибшие в Коми рабочие попали в затонувший вездеход случайно

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МЧС Республики Коми свернуло спасательную операцию вблизи поселка Кожва (пригород Печоры). Двое потерпевших спаслись, тела семерых рабочих водолазы подняли на поверхность.

Оказывается, затонувший вездеход принадлежал корпорации «Лукойл». Лишь одного сотрудника он должен был доставить к месту назначения, впоследствии вернувшись обратно. Остальные участники трагедии попали в транспортер абсолютно случайно, попросив водителя просто подвезти их.

Летальное ЧП в Коми имело место 16 мая. Погибшие рабочие ушли под воду вблизи поселка Кожва, расположенного в 30 км от города Печоры. Оперативно прибывшие к месту трагедии спасатели помогли выбраться двум потерпевшим, параллельно подняв на поверхность тела семерых человек.

Сейчас операция МЧС в Коми сворачивается. Из-за плохих дорог и отсутствия связи, спасатели рискуют также застрять.