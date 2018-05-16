В Улан-Удэ вандалы осквернили Мемориал Победы

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Кощунственное и беспрецедентное действие неизвестных пока лиц широко обсуждается в столице Бурятии. Мемориал Победы, построенный ровно 50 лет назад, подвергся нашествию вандалов.

Как сообщают в коммуникационном подразделении городской полиции, в Улан-Удэ вандалы в ночь на среду разбили пять вазонов на аллее, ведущей к памятнику. Именно в этих декоративных емкостях фитодизайнеры намеревались вырастить цветы, которые символизировали бы победу добра над глобальным злом нацизма и расовой дискриминации. Правоохранители начали расследование, которое должно положить конец кощунственным акциям.

Сотни тысяч детей многонациональной республики положили свои жизни на алтарь Победы в ходе Великой Отечественной войны. В советской стране не существовало разделения на этносы и народности, поэтому антифашистские движения в Башкирии с большой тревогой наблюдают за проявлениями националистических настроений. Администрация города призывает жителей к неравнодушию и бдительности.