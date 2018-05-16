В Красноярске над домами нависла накренившаяся вышка сотовой связи

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Этот неприятный инцидент случился 16 мая на территории Октябрьского городского района. Точнее – на улице Седова.

Крен вышки направлен в сторону частного сектора, находящегося там. Местные жители, проживающие в Красноярске в этом районе, серьёзно обеспокоены.

Они боятся, что сооружение может рухнуть и разрушить их дома. Поводы для опасений у них есть. После того, как вышка сотовой связи накренилась, быстро приехали две машины. Жильцов близлежащих домов стали выводить на улицы.

Пока что, по сообщению очевидцев, крен не большой. Но страшным является не это. Сильный ветер, дующий сейчас в Красноярске, раскачивает конструкцию из стороны в сторону.

Пресс-служба регионального МЧС подтвердила информацию. Вышка серьёзно «покосилась» на самом деле. Сейчас на месте инцидента находятся спасатели и специалисты гражданской обороны. Прибыли туда и представители горадминистрации.

Что привело к крену вышки, устанавливается. Портал проинформирует, как станут развиваться события, и чем они закончатся.