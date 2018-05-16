В Коми 7 рабочих погибли в затонувшем вездеходе

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Использование зимних технологических дорог в этом регионе в данное время года всегда считалось опасным. Пренебрежение запретом привело к трагедии.

В Коми затонул вездеход, перевозивший рабочих. Семеро из них погибли. Это произошло утром 16 мая на притоке Печоры в 20 километрах от населённого пункта Кожва.

Спастись удалось лишь двоим, которые смогли выбраться на крышу затонувшей машины.

Сообщается, что водитель переоценил толщину льда на крупном ручье, впадающем в Печору на болотистом участке местности. Тот не выдержал тяжесть вездехода, который частично затонул.

Поступила информация, что спасателям уже удалось извлечь из-под воды на поверхность всех погибших.

На месте инцидента продолжается работа криминалистов и следователей. Сообщение об этом сделано Следственным комитетом РФ посредством Telegram-канала.