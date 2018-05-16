На юго-востоке Москвы женщина умерла при осмотре «скорой»

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Инцидент зафиксирован 15 мая на улице 6-я Кожуховская. Оказывается, гражданка довела себя до тяжелого состояния самолечением гнойника на спине, полиция проводит проверку.

По предварительным данным, на юго-востоке Москвы 15 мая по адресу 6-я Кожуховская по вызову для 59-летней женщины прибыла бригада скорой помощи. Медики увидели пациентку в лежачем положении с гнилостными признаками. Врачи начали проводить осмотр пострадавшей, в ходе которого она скончалась.

Предварительной причиной смерти выступает острая сердечно-сосудистая недостаточность.

По словам родственников погибшей, у женщины был гнойник на спине и она занялась самолечением. Когда ее состояние стало ухудшаться, была вызвана бригада скорой помощи. Тело находится на гистологическом исследовании, полиция проводит следственную проверку.