В Петербурге 4-летняя девочка отравилась таблетками

Сегодня, 11:10

В Детскую городскую больницу №5 попала пациентка 2014 года рождения из Петродворцового района, съевшая препараты для взрослых людей с повышенным давлением.

ЧП в Петербурге имело место утром 15 мая. 4-летняя девочка тяжело отравилась лекарственным средством, предназначенным для страдающих от повышенного давления людей. Побаловавшись таблетками, юная пациентка угодила в Детскую городскую больницу №5. Ее текущее состояние оценивается как тяжелое.

Правоохранители Петербурга организовали проверку по факту ЧП.