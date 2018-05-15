Житель Смоленска запечатлел на видео НЛО

Вчера, 23:10

Смолянин увидел в небе подсвеченный объект. По его мнению, он сумел запечатлеть НЛО.

14 мая в сети был опубликован ролик, который снял житель Смоленска. По качеству видео можно сделать вывод, что оператор был напуган, так как камера достаточно сильно трясется. В ролике видно, что в небе над многоэтажными домами неподвижно светился объект, подобные явления привычно называть НЛО.

Чем являлся неопознанный объект на самом деле – неизвестно. Не исключено, что это была оптическая иллюзия, отблеск света или дефект стекла.

Подобный объект в прошлом году наблюдал еще один житель Смоленска, работник драматического театра имени А.С. Грибоедова, Владимир Савченков. Он утверждает, что неоднократно замечал в небе неопознанный объект, который кажется фантастическим. Однако, он не исключает, что это может быть квадрокоптер или фонарик.