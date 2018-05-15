Не долечили: Врачей не смутила торчащая из ноги пенсионерки кость

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Страшные увечья лишившейся ног жительницы Южного Урала, наводящие ужас на ее дочь и саму пострадавшую, медики сочли нормой, и наспех избавились от пациентки.

В Южном Урале в апреле из городской бани в местную больницу доставили пенсионерку с жалобами на нестерпимые боли в ноге и голове. Осмотрев пациентку, врачи не выявили у нее никакой патологии, и отправили домой. Родные стены не помогли, дома состояние женщины ухудшилось, боль в ноге усилилась, и родные женщины снова вызвали скорую помощь. На этот раз медики в приемном покое диагностировали у пенсионерки заболевание артерий на нижних конечностях, и госпитализировали в реанимационное отделение.

Вскоре пожилой женщине ампутировали одну ногу, а следом и вторую. После этого врачи быстро выписали сложную пациентку. Родственники уверяют, что халатные работники попросту не захотели возиться с умирающей женщиной, и аргументируя решение желанием пациентки сказали забрать ее домой.

Уже две недели дочь старушки обрабатывает торчащие из ноги кости, делает перевязки, дает маме таблетки, ставит уколы и измеряет давление. Она признается, что от увечий мамы ей становится жутко и страшно, а на глаза наворачиваются слезы.

Главный врач медицинского учреждения Сергей Шор заявил, что началась внутренняя проверка, и в случае выявления недоработок персонала всех виновных накажут.