Офис Яндекс.Такси забросали дымовыми шашками

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Вокруг офиса Яндекса стоит дым и разбросаны листовки с просьбами снизить процент комиссии. Во вторник неизвестные бросили ко входу ТЦ «Аврора», где находится офис такси, дымовую шашку.

Сообщается, что сначала вокруг здания появился густой едкий дым, затем людей начали эвакуировать и выводить на улицу во избежание отравления дымом. Подчеркивается, что в здании не сработала пожарная сигнализация. По неподтвержденной информации, это мог быть кто-то из водителей, так как на листовках, разбросанных вокруг, требуется улучшение условий работы и заработной платы. Кроме этого, бастующие требуют уволить нынешнего гендиректора сервиса Яндекс.Такси Тиграна Зудавердяна.

Ранее таксисты пожаловались на слишком большие комиссии в сервисе, которые доходят до 30%. На данный момент торговый центр и офис Яндекса работают в обычном режиме.