Упавший с каталки в больнице москвич скончался от травмы лица

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Пенсионер потерял сознание, и при падении получил несовместимые с жизнью опасные травмы.

Трагедия произошла в больнице Москвы. СМИ сообщили, что пенсионер почувствовал себя плохо в кардиологическом отделении. Во время транспортировки мужчины на каталке он свалился на пол без чувств. При падении москвич получил тяжелые переломы костей лица. Травмы оказались серьезными, и спасти пострадавшего медикам не удалось.

Сведения о происшествии уточняются, пока официального подтверждения данная информация не получила.