Кровавые качели: В Пензе ребенку оторвало пальцы

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На одной из детских площадок в Пензе случилось «кровавое» происшествие. Ребенок лишился пальцев из-за качели.

Сегодня, 15 мая, в 16:30 на ул. Антонова дети как обычно резвились на площадке. Ничего не предвещало беды, но в один момент очевидцы увидели мальчика, который в панике бегал по площадке и кричал. Одна из жительниц объяснила, что ребенок просунул пальцы в верхнюю часть качели, к которой крепится подвижная часть. Женщина отметила, что площадку залило кровью, а скорая приехала в течение 40 минут. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Напомним, что 11 мая на Великих Луках погиб ребенок. Восьмилетний мальчик просунул голову между поручнями качелей и, ударившись головой, скончался до приезда скорой помощи. Качели были демонтированы и отправлены на техническую экспертизу.