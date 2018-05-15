В Ярославле горит склад лакокрасочной продукции

Сегодня, 19:26

Площадь возгорания равна 1 тыс. м², которую локализируют бригады нескольких пожарных частей. Пресс-секретарь главного управления МЧС по региону Михаил Зверев следит за ситуацией на месте происшествия.

В Ярославле сегодня горит 1 тыс. м² площади на складе лакокрасочных материалов. Информацию подтвердили в управлении МЧС по Ярославской области. То, что горит склад, видно очевидцам невооруженным глазом, поскольку черный дым клубится столбом над территорией предполагаемого места происшествия.

Инцидент зафиксировали спасатели по линии быстрого реагирования МЧС, после чего в Ярославле несколько бригад пожарных прибыли на склад лакокрасочной продукции. Сообщений о ликвидации и локализации пламя в пресс-службе МЧС региона не подтвердили.