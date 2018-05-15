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По словам пресс-службы УВД подземки Алексея Мышляева, причиной стали естественные причины. На оранжевой линии метро тело умершего лежит под черным покровом.

В Москве на станции метро «ВДНХ» скончался пассажир. Личность мужчины устанавливают. Очевидцы рассказали, что пассажир почувствовал недомогание возле эскалатора станции метро «ВДНХ».

К слову, в Петербурге на станции метро «Приморская» правоохранители оказывали помощь человеку, потерявшему сознание. Потерпевший оказался ветераном труда. Скорая помощь не успела оказать помощь, в результате пассажир умер.

Личность погибшего в Москве мужчины установят после проведения оперативных мер на месте происшествия.