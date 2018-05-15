В Челябинске прорвало теплотрассу

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На Южном Урале из-под земли прорвался фонтан горячей воды. Напор достиг высоты 9-го этажа, а машины забросало камнями.

Утром, 15 мая, на улице Трашутина, 47 жителей Челябинска стали очевидцами коммунальной аварии. Из-под земли хлестал фонтан кипятка, достигающий высоты 7 этажа, который залил дороги, тротуары и балконы жителей. Местные жители также пожаловались на то, что многие машины обдало кипятком и закидало камнями.

Известно, что теплосетевая компания оповещена об аварии. Работники коммунальной службы работают на месте происшествия, принимая меры по устранению чрезвычайной ситуации.

Отметим, что подобный случай не первый. В Туле также был зафиксирован случай коммунальной аварии. Как выяснилось, это связано с тепловыми испытаниями: ведется опрессовка труб под высоким давлением. Вследствие испытаний было выявлено, что в одном из районов негерметична труба.