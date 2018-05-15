В офис телекомпании Екатеринбурга подкинули гроб

Сегодня, 16:44

Сотрудники компании «Резонанс», придя утром на работу, обнаружили гроб, подкинутый недоброжелателями. Таким образом, кто-то хочет повлиять на выход определенных сюжетов в эфир.

При осмотре гроба никакой сопроводительной записки обнаружено не было, сам гроб оказался пустым. Недоброжелатели компании пытаются таким жестоким образом объяснить, что журналистам не стоит выпускать некоторые эфиры в свет.

По неподтвержденной информации, такое происшествие многие связывают с эфирами о праймериз «Единой России», которая вошла в гордуму Екатеринбурга. Ранее стало известно о попытках оказать влияние на голосование и на итоги праймериз. Чиновники партии отрицают обвинения, и объяснили, что голосование проходило по всем правилам, и было полностью прозрачным. "Процесс был открыт для всех желающих, которые могли убедиться в честности выборов", - заявил сотрудник компании по предварительному отбору кандидатов в депутаты Екатеринбурга Константин Юферев.