В Чебоксарах детсадовцам угрожали агрессивные вороны

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Спасатели защитили маленьких воспитанников от грозной стаи, устроившей суматоху и перепугавшей людей из-за выпавшего на землю птенца.

Вчера в Чебоксарах около 10:00 в диспетчерскую республиканской поисково-спасательной службы поступила информация, согласно которой территорию детского сада №93 оккупировали вороны. Агрессивные птицы нападали на появившихся на улице в прогулочное время детсадовцев и воспитателей, пытаясь защитить выпавшего под дерево птенца.

Прибывшие спасатели вынуждены были облачиться в защитные костюмы и надеть шлемы, чтобы подступиться к птенцу и отнести его в безопасное место. Вместе с ним в лесной массив отнесли также гнездо, после чего туда перебрались все вороны.