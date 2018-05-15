В Хабаровском крае в детсаду обнаружили кишечную палочку

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Её нашли в сухом молоке, применяемом в одном из детских садов региона. Сведения о данном факте и производителе продукции уже направлены специалистам регионального Россельхознадзора.

Кишечную палочку в Хабаровском крае нашли в Советской Гавани в столовой муниципального дошкольного учреждения детсада №42. Эта опасная инфекция была обнаружена сотрудниками Ванинского отдела Россельхознадзора при проведении выездной проверки.

При этом, на пробы было взято сухое цельное и ультрапастеризованное молоко. Результаты привели проверяющих в шок. Оказалось, что вполне могло состояться массовое заражение детей кишечной палочкой.

Помимо того, что в продуктах обнаружили кишечную палочку, само их качество не выдерживало никакой критики. В частности, сухое молоко на 100 грамм продукта содержало лишь 0,89 грамм белка, при норме не менее, чем в 18 грамм.

Информация о выявленных нарушениях в детском питании в Хабаровском крае срочно передана по инстанции. Сведения уже размещены в информационной системе «Сирано». Сейчас ожидается принятие серьёзных мер к нарушителям.