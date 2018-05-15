Информация об инциденте на улице Монтажников облетела регион 15 мая. Спасатели, после сообщения прохожих, сняли детей с опасного местонахождения на шестом этаже.
В Тюмени двое «беспризорных» малышей с подоконника кидали вниз игрушки. Прохожие рассмотрели, что предметы обихода и личные вещи дети сбрасывают с шестого этажа. Очевидцы вызвали спасателей, которые «беспризорных» малышей спустили на землю с высоты подоконника в многоэтажном доме.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что родителей малышей проверят и могут наказать, за то, что оставили двух несовершеннолетних малышей без нужного присмотра.