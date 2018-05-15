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Инцидент произошел с 17-летним парнем, которого обнаружили возле высотного здания. Об этом сообщили СУ СК РФ по Магаданской области. Тело юноши нашли 9 мая в районе дома №9 на улице Лукса.

В Магадане из окна 3-этажного недостроя выпал подросток. Инцидент квалифицировали по ст. 110 УК РФ. Проводится проверка обстоятельств гибели 17-летнего подростка. Детали происшествия расследуют специалисты СУ СК РФ по Магаданской области.

К слову, в Грозном 2-летний ребенок выпал из окна 5-го этажа. Мальчик с множественными травмами находится под наблюдением врачей. Причиной трагедии стал недосмотр со стороны матери, которая открыла окно для проветривания помещения.