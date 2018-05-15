На Камчатке отчим издевался над пасынком ради хороших оценок

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На протяжении нескольких лет отчим избивал пасынка ремнем. Такой метод воспитания он выбрал для повышения успеваемости мальчика.

Родители стараются мотивировать своих детей для достижения наилучших результатов в учебе. Для этого каждый выбирает свои методы, которые наиболее подходят его ребенку. Так, на Камчатке в одной из семей отчим на протяжении нескольких лет зверски избивал своего пасынка ремнем для улучшения его успеваемости.

Мать мальчика, не выдержав такого отношения к сыну, решила обратиться за помощью в полицию, ведь на ее замечания 33-летний мужчина не реагировал. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование по данному факту, в ходе которого установили, что 11-летнего мальчика отчим избивал с 2016 по 2017 годы. Для выработки у подростка мужского характера мужчина вообще обращался с ним жестоко.

Следствие собрало достаточное количество доказательств и дело передано в суд. Мужчине грозит несколько лет лишения свободы за жестокое обращение с ребенком и психологическое давление на него. Сообщается, что с пострадавшим подростком работают психологи, которые помогут ему минимизировать последствия жестокого обращения.

Специалисты сообщают, что подобные случаи не единичны, жестокость взрослых часто вымещается именно на детях.