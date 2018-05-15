Рядом с автоподходом к Крымскому мосту неизвестные зажгли покрышки

Сегодня, 12:30

В Керчи, в районе, где расположены автомобильные подходы к мосту, неустановленные лица произвели небольшую провокацию. Видимо, этим они решили «насолить» России в день ввода грандиозного объекта в эксплуатацию.

Вызванные пожарные быстро ликвидировали возгорание, поскольку оно было незначительным. Помимо того, покрышки горели не в непосредственной близости с автоподходом к Крымскому мосту, а на некотором отдалении.

В настоящее время уже произведена расчистка территории. Правоохранители начали розыск злоумышленников-поджигателей. Эксперты в связи с этим уже напомнили, в какой стране граждане продемонстрировали своё массовое умение жечь покрышки.

Крымскому мосту суждено стать в Европе самым протяжённым. Его длина 19 километров, будет открыт сегодня. На время мероприятий, посвящённых этому событию, продажу алкоголя ограничат.