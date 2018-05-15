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Это произошло возле дома №2 по улице 95-я Гвардейская в Тракторозаводском районе города. Пострадавшая от водных бомб женщина не получила сочувствия от пользователей Сети.

В Волгограде подростки «обстреляли» прохожих пакетами с водой. Инцидент произошел накануне, о нем написала в Сети пострадавшая женщина. По ее словам, группа детей целенаправленно выбирала «живые мишени» и открывала «огонь». Привлечь к ответственности юных злоумышленников пострадавшей не удалось. В Волгограде подростки неоднократно выбирают именно такой метод развлечений.

В числе пострадавших прохожих оказываются зачастую пенсионеры, которые не могут дать отпор, а «вооруженные» пакетами с водой пользуются свои положением. Эксперты советуют в таких случаях резко реагировать на подобные действия школьников и прибегать к помощи полиции.