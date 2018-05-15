СБУ начала обыск в редакции «РИА Новости Украина»

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Сообщается, что утром в офис произошёл звонок в дверь. У неё стояли люди в форме СБУ. Очевидцы информируют, что у них с собой был домкрат.

После того, как они вошли в редакцию «РИА Новости Украина», журналистка, находившаяся там, прекратила отвечать на звонки.

Представители СБУ выступили с заявлением о проведении следственных действий по отношению к медиа структурам, которые «подконтрольны РФ».

Елена Гитлянская, являющаяся пресс-секретарём СБУ, сообщила следующее. Правоохранителями установлено, что ряд медиа использовала «страна-агрессор» для того, чтобы вести против Украины гибридную информационную войну.

О более подробных деталях операции она пообещала предоставить сведения позднее.

Утром в Киеве был задержан Кирилл Вышинский, работающий в «РИА Новости Украина». Дмитрий Киселёв, возглавляющий «Россию сегодня», выступил с призывом к украинским властям незамедлительно выпустить Вышинского на свободу и прекратить преследовать СМИ.

Он напомнил об убийстве Олега Бузины, которое до сих пор не расследовано, и о преследовании Василия Муравицкого.

На обыски СБУ в Киеве отреагировала и Маргарита Симоньян, являющаяся главным редактором Russia Today. Она считает это мелкой местью Украины за возведение Крымского моста.

Симоньян подтвердила, что сайт «РИА Новости Украина» не обновляется, а номера телефонов российских журналистов заблокированы.