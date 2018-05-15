Сегодня, 11:51

Об этом рассказали накануне представители Россельхознадзора в Челябинской области. По словам специалистов, в продукции предприятия нашли листерии.

Проверка продукции в Челябинской области стала неожиданным сюрпризом для компаний. В мясе ООО «Уральская мясная компания» нашли опасные бактерии. В пробах тушек нашли листерии, род грамположительных палочковидных бактерий. Листерия является внутриклеточным паразитом. К настоящему времени этапы взаимодействия листерий с эукариотической клеткой и внутриклеточной репликации изучены специалистами.

После детального изучения ситуации специалистами ООО «Уральская мясная компания» и еще трем производителям запретили поставки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Опасные бактерии проверят спецспособами, а после примут решение о возобновлении производства куриного мяса на комбинатах.