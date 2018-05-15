В Прикамье местный житель нашёл рядом с посёлком мину

Сегодня, 11:09

Миномётный снаряд был обнаружен мужчиной посреди пути от леса к посёлку Сылва. Решив, что находка является опасной, он обратился в местную дежурную часть.

Там он рассказал представителям Росгвардии, что случайно обнаружил рядом с посёлком предмет, который внешне напомнил ему мину.

Согласно информации, предоставленной региональным управлением Росгвардии, сотрудники, служащие в Прикамье в инженерно-техническом отделении, незамедлительно отреагировали на полученное сообщение.

Они выехали на место, которое указал житель. Действительно, там нашли мину для миномёта с калибром 50 мм.

Взрывотехниками было проведено её обследование. Согласно их выводам, снаряд не представлял для людей угрозы. После этого мину извлекли, погрузили на транспортное средство и вывезли на полигон. Там её уничтожили. Откуда в Прикамье рядом с Сылвой появилась мина, не сообщается.