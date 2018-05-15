В Великом Новгороде испуганный лосенок погиб на заборе гимназии

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Выход к людям закончился для годовалого лестного обитателя мучительно смертью на острой металлической конструкции возле учебного заведения «Квант».

Трагический инцидент имел место в Великом Новгороде утром 15 мая. Лосенок попал на территорию гимназии «Квант», перепрыгнув забор. Маневр обернулся для лесного животного колото-резаными ранениями, полученными о штыри. Испуганный зверь около получаса прятался от детей в углу ограды, пока не решился на обратный прыжок к свободе. На этот раз лосенок повис на заборе и погиб от несовместимых с жизнью ранений.

ЧП в Великом Новгороде прокомментировал Дмитрий Графов, председательствующий в региональном комитете рыболовства и охотничьего хозяйства. Годовалого лосенка, скорее всего, отогнала от себя мать, посчитавшего потомка достаточно взрослым для самостоятельной жизни. Также выйти к людям рогатого обитателя леса могли вынудить надоедливые комары и мошки, активно плодящиеся на жаре, полагает эксперт.

К слову, попадающие в населенные пункты лоси подлежат отстрелу.