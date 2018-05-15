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Об этом сообщили в областном следственном управлении 14 мая. Причиной разлуки родных людей стал отец ребенка, который скрывал общую малышку в неизвестном месте.

В Тамбове матери вернули разыскиваемую три года 8-летнюю дочь. Причиной того, что самые близкие люди не могли видиться стал экс-супруг женщины. Мужчина в 2015 году пригласил общего ребенка на прогулку. После чего скрывал ее от возлюбленной в надежде возобновить любовные отношения. В Тамбове три года искали 5-летнюю девочку, надежда на возвращение в родной появилась у ребенка лишь в 8 лет.

Матери вернули разыскиваемую дочь и их счастью нет предела. Девочка находится в удовлетворительном состоянии, угрозы ее жизни и здоровью нет. С ней работают психологи и криминалисты.