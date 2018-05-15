Дрон запечатлел снос сгоревшего ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове

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Демонтаж двухэтажного здания из состава «Зимней Вишни» стартовал 15 мая. За работой крана с высоты птичьего полета следит квадрокоптер.

15 мая в Кемерове начались работы по ликвидации сгоревшего ТРЦ «Зимняя Вишня». Комплекс состоит из 7 зданий. Первой кран сровняет с землей двухэтажную постройку с автомойкой и сауной внутри. Дрон запечатлел снос сооружения из железобетона и кирпича.

Понаблюдать за работой приехал Сергей Цивилев, врио губернатора Кемеровской области. «Зимняя Вишня» пребывает в аварийном состоянии и не может использоваться в будущем, подчеркнул чиновник. Главной причиной сноса ТРЦ региональные власти называют необходимость избавить жителей Кузбасса от воспоминаний о страшной трагедии.

Источник видео: Telegram-канал LIFE SHOT

Снос ТРЦ начнется с демонтажа вспомогательных зданий. Подготовив площадку для ликвидации основной постройки «Зимней Вишни», кран завершит работу. Уже 1 сентября текущего года на месте печально известного комплекса должен появиться сквер.