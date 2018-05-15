В Барнауле установили причину пожара в лифте

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В лифте одного из многоэтажных домов Барнаула случился пожар. Специалистам ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю удалось установить причину возгорания.

Вчера 14 мая в Барнауле в многоэтажном доме по улице 65 лет Победы произошло возгорание лифта. Такую информацию распространила пресс-служба ГУМЧС России в Алтайском крае. Известно, что на пульт пожарной части Барнаула сообщение о возгорании поступило вечером в 21:10.

Пожарники уже через несколько минут были на месте происшествия, установлено, что огнем был охвачен пол кабины лифта, а площадь возгорания составила два квадратных метра. Сообщается, что на борьбу с огнем были отправлены семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

До прибытия пожарников жильцы дома самостоятельно смогли справиться с огнем, а специалисты только ликвидировали очаги тления. Известно, что в результате возгорания пострадавших нет. Установлено, что огонь возник в результате неосторожного обращения с огнем, предполагается, что кто-то из жильцов бросил окурок в лифте.

В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю рассказали, что за прошедшие сутки горели четыре частных дома, один многоэтажный дом, а также складское помещение, сараи и один автомобиль. Во всех случаях пострадавших нет.