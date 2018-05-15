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Это произошло 13 мая в 16:50. Информацию сообщает региональный Минздрав. Причиной смерти называют осложнения течения болезни, повлекшие летальный исход.

В Тынде от менингита умерла 26-летняя девушка (1992 года рождения). Региональный Минздрав сообщил, что это произошло 13 мая в 16:30. Предположительной причиной смерти пациентки стало осложненное развитие бактериального менингита. Чтобы сообщить точный диагноз умершей, специалисты проведут эпидемиологическое расследование и лабораторную диагностику. В Тынде больше нет вспышек заболеваемости менингита.

Возможно 26-летняя девушка умерла от другой болезни. Информацию по делу после проверки сообщат общественности. К слову, менингит – это воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга. Различают лептоменингит и пахименингит.