При строительстве Костромского кремля погиб рабочий

Вчера, 22:07

В ходе монтажных работ на Костромском кремле на рабочего упала часть опалубки.

Инцидент случился на третьем ярусе колокольни. Восстановлением кремля строители занимаются уже год, и, как сообщается, это первое ЧП в ходе строительства.

Глава строительной фирмы Николай Покровский выразил искренние соболезнования семье погибшего и сообщил, что компания займется организацией и проведением похорон рабочего, который погиб на стройке, за свой личный счет. Кроме того, окажет в полной мере материальную помощь семье погибшего. Фирма проверит всех строителей на знание техники безопасности, а также сама усилит контроль за объектом.