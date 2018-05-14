В Петербурге аттракцион «Ракета» завис на высоте с людьми

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Это случилось на Крестовском острове, на одном из развлекательных устройств, находящихся в парке «Диво-остров». Инцидент произошёл 14 мая вечером, приблизительно, в половине седьмого.

В Петербурге многие жители и гости города с удивлением увидели аттракцион, зависший с людьми на значительной высоте. По его форме они поняли, что это – «Ракета».

Сообщается, что людям пришлось провести в достаточно неприятной ситуации около получаса. В итоге, всех посетителей удалось спустить на землю работникам парка, ещё до того, как прибыли спасатели. Около 10 человек находились на высоте пятидесяти метров. Поступила информация, что в результате неисправности аттракциона «Ракета» пострадавших нет. О точной причине неисправности представители парка пока не говорят.

В Петербурге «Ракета» зависает в воздухе уже не впервые. Аналогичное произошло в 2010 году, когда на аттракционе лопнул трос. Тогда люди также долго висели в воздухе. К счастью, и тогда никто не пострадал.

По факту произошедшего инцидента директор парка был привлечён прокуратурой к ответственности.