Очевидцы: Аэропорт Храброво эвакуировали

Сегодня, 20:01

Сегодня около 17:10 всех из помещения попросили его покинуть. На место ЧП прибыли медики, МЧС, полиция. После проверки (15-20 минут) всем разрешили вернуться в здание.

Очевидцы рассказали, что аэропорт Храброво эвакуировали 14 мая под вечер. Посетители терминала сообщили, что на место прибыли специалисты спецслужб: правоохранители, врачи, МЧС. Процедура проверки, по мнению очевидцев, заняла не более 20 минут. А после специалисты разъехались. Всем посетителям разрешили вернуться в здание. Причины экстренной проверки остались в тайне от людей. Угрозы жизни и здоровью посетителей аэропорта Храброво нет.

Если человек хочет обезопасить себя в аэропорту, ему необходимо придерживаться правил поведения. Нужно занимать место в зале ожидания спиной к стене. Стоять или сидеть нельзя около колонн, стоек или других препятствий, которые могут служить укрытием в случае опасности. Осматриваться по сторонам, фиксировать возможные места, где можно спрятаться.

Также обращать внимание на информационные таблички – на них всегда указаны пути эвакуации, укрытия. Закрыть багаж на замок, чтобы никто не смог подложить наркотики или взрывное устройство.